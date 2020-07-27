تهز عمان.. طفل يقتل والدته بـ30 طعنة

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قضايا وحوادث

أرشيفية- طفل بسكين
أرشيفية- طفل بسكين

محمد فضل- متابعات

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الاردن

طفل

عمان

في جريمة صادمة هزت المجتمع الأردني، أقدم طفل يبلغ من العمر (14) عاما، اليوم الاثنين، على قتل والدته الأربعينية  بطريقة بشعة  عندما وجه لها طعنات قاتلة قدرت بحوالي 30 طعنة ، في منطقة ماركا بالعاصمة عمان.

وحسب مواقع محلية أردنية، عثر على السيدة داخل منزلها مضرجة بالدماء وفق ما أفاد به مصدرأمني.

وألقي القبض على الحدث القاتل وسيتم احالته إلى مدعي عام الأحداث المختص بالتحقيق.

وأشار المصدر إلى أن مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي صلاح الطالب، أشرف على تشريح الجثة في المركز الوطني للطب الشرعي وأمر بتشكيل لجنة برئاسة مدير المركز الدكتور عدنان عباس والطبيبين الشرعيين عمر الخطيب وشروق السبايلة.

وبين أن الجثة مصابة بعدة جروح طعنية قدرت بحوالي 30 طعنة في منطقة الرقبة والصدر استخدم فيها القاتل سكين المطبخ، حيث جرى تسليم الجثة إلى عائلتها تمهيدا لدفنها.

وأكد المصدر أن التحقيق في القضية ما يزال جاريا، مشيرا إلى أن سبب الجريمة غير واضح، إلا أنه يقع ضمن العنف المنزلي غير المبرر.


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