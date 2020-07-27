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حرب على الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

إسرائيل

حزب الله

الحدود

حرب

استهدفت جماعة حزب الله اللبناني آلية عسكرية إسرائيلية على الحدود، الأمر الذي ردت عليه إسرائيل بقصف مكثف على مزارع في بيروت.

وذكرت قناة سكاي نيوز ، أن هناك انباء عن استهداف حزب الله اللبناني آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت، بينما أغلق جيش الاحتلال منطقة في مرتفعات الجولان .

ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ، عن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال قوله:"نحن أمام عملية صعبة ".

وقالت قناة "الحرة" إن القصف الإسرائيلي بالمدفعية ما زال مستمرا على مزارع شبعا الحدودية .

بينما تشهد بيروت تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض .

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مصدر لبناني قوله إن عملية حزب الله الأخيرة التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاءت ردًا على هجوم من إسرائيل قتل فيه عضو في الحركة الأسبوع المقبل داخل الأراضي السورية .

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، منذ قليل، مرتفعات بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية، بعد تبادل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل .

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "وردت للتو تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس.. والتفاصيل قيد الفحص ".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر "تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس، وعلى السكان البقاء في المنازل، موضحا أنه يحظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية، ويجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية .

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت في يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا .

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائد المنطقة الشمالية، أمير برعام، قوله إن تقدير الوضع في الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن "حزب الله" يخطط لعملية انتقامية، وصرح العسكري الرفيع: "نحن نستعد لاحتمالات واسعة من السيناريوهات".


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