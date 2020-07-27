» مليون دولار تمنحها الدنمارك لـ" أوغندا " لمواجهة كورونا

27 يوليه 2020 - 10:08 ص

أعلنت السفارة الدنماركية في أوغندا أن الدنمارك ستمنح الحكومة الأوغندية مليون دولار أمريكي كدعم مالي إضافي من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم جهود مكافحة فيروس " كورونا" المستجد .

وحسب بيان السفارة الذي نشرته " الشروق" فإن المنحة تهدف إلي شراء مجموعات اختبار إضافية لزيادة قدرة المختبرات الطبية للكشف علي الفيروس لاسيما في المناطق الحدودية وكذلك شراء المزيد من معدات الحماية الشخصية للأطقم الطبية في خطوط المواجهة الأمامية لمكافحة الفيروس .

جدير بالذكر أن حكومة الدنمارك أقرت في مايو الماضي منحة بقيمة 2 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة لفيروس " كورونا" المستجد في أوغندا .