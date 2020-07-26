لأول مرة.. السعودية تسجل تراجعًا قياسيًا في إصابات كورونا

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كورونا

سجلت السلطات الصحية في السعودية، تراجعًا قياسيًا في إصابات فيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ شهور.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث كانت الإصابات طوال الأسبوع الماضي فوق الألفين إصابة، بعد ارتفاع وصل إلى 4 آلاف يوميًا.

وأضافت الصحة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 266941 حتى الآن .

كما تم تسجيل 2541 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 220323 حالة .

وأوضحت أنه تم تسجيل 30 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2733 حالة.


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