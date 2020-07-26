  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:16 م
Advertisements
بحث متقدم
الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

ماذا قالت إسرائيل عن " توفيق الحكيم" في ذكرى وفاته

ماذا قالت إسرائيل عن "توفيق الحكيم" فى ذكرى وفاته

حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو

حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو: والله مهقول غيرها

مجدى عبد الغنى: القمة فى موعدها

البلدورز يفتح النار على ميدو: بلاش تتكلم فى حاجة مش فاهمها

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

الطفل" صابر" يشعل مواقع التواصل وشيخ الأزهر يتدخل

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

داخل ملهى ليلي

داخل ملهى ليلي.. فيديو يهز دولة عربية

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يوجه الجهات الحكومية لتنفيذ مقترح لولي العهد

الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

تفاصيل مثيرة من البابا تواضروس عن تجريد أحد الكهنة

تفاصيل مثيرة من البابا تواضروس عن تجريد أحد الكهنة

البلدورز يفتح النار على ميدو: بلاش تتكلم فى حاجة مش فاهمها

الرياضة

مجدى عبد الغنى: القمة فى موعدها
مجدى عبد الغنى: القمة فى موعدها

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

سيناتور جمهوري يفتح النار على «نيويورك تايمز» بسبب مقال لعالم صيني

#

"الغندور" يفتح النار على قناة الأهلى

#

الأزهر يفتح النار على برنامج «كل يوم» على «On E» ويدعو إلى مقاطعته

#

مرتضى منصور يفتح النار على مسئولى إنبى

بطولات

الزمالك

ميدو

عبد الغنى

لاعبين

شن مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين هجوما ضاريا على أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق.

وقال «عبد الغني»،  خلال تصريحات له: "على ميدو التركيز فى حياته بلاش يتكلم فى حاجة مش فاهمها عايز يبقى مدرب ولا مقدم برامج ولا رجل أعمال ولا عضو فى نادى مش عارف هو عايز ايه".

وأضاف: "ميدو درب الإسماعيلي معملش حاجة مع الزمالك معملش حاجة ومصر المقاصة نفس الأمر وقالك هوصل بيهم كأس عالم للأندية وفشل فشلا ذريعا ومشى ومعملش أي شيء يذكر".

واختتم البلدوزر بحديثه إلى ميدو، قائلا: "ياريت يا ميدو تروح تقعد فى الجونة شوية مع نفسك وتعيد حساباتك من جديد علشان تطلع بحاجة صح فى حياتك العملية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة طبيب منتخب أوكرانيا بعد إصابته بـ "كورونا"
» نادر جدا.. فيديو لوقوف الحجاج بعرفات قبل 85 عاما
» غادة عبد الرازق تكشف حقيقة زواجها 15 مرة
» لمدة 15 دقيقة.. فيديو فاضح بميدان عام
» بالصور.. ضبط نص طن لحوم حمير في منزل جزار بسوهاج
» رفضوا تزويده بالوقود.. فأطلق عليهم الكوبرا
» وفاة خامس حالة بسبب الخمور المغشوشة بدولة خليجية
» حقيقة شطب عضوية «أحمد عيد» من الزمالك
» شاشة عملاقة لعرض أغنيته بدبي.. محمد رمضان: ثقة في الله نجاح
» الزمالك يواجه وادى دجلة وديا
» فوائد تفوق الخيال.. شعر الإنسان بعد الحلاقة منقذ الكوكب من هذا الشيء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية