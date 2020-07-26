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الملك سلمان يوجه الجهات الحكومية لتنفيذ مقترح لولي العهد

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الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد

متابعات- الدويني فولي

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الملك سلمان

ولى العهد

أخبار السعودية

مقترح

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتوجيه جديد إلى الجهات الحكومية السعودية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء أمس السبت، بأنه صدرت موافقة الملك سلمان على مقترح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

وأوضحت الوكالة أنه تم التأكيد على جميع الجهات الحكومية السعودية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية، وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة، ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية.


وكان مجلس الوزراء السعودي قد وجه، في وقت سابق، وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها، ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.

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