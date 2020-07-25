  • السبت 25 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:55 م
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

بشرى سارة للعمالة المصرية بالكويت

نهر النيل

تفاصيل اجتماع "الري" بشأن إيراد نهر النيل

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تكشف آخر تطورات تصنيع لقاح "كورونا"

السعودية- كورونا

أدنى حصيلة يومية.. كورونا ينحسر في السعودية

جانب من الفيديو

فيديو مؤثر.. وفاة ضابط أثناء الصلاة في المسجد

صلاح

"صلاح" يلمح لرحيله عن ليفربول الموسم المقبل

المعاشات

بمناسبة الأضحى ..خبر سار لأصحاب المعاشات

الكويت

فرنسا تضع شرط لدخول مواطني 5 دول خليجية أراضيها

مليون ريال لكل مسافر على " طيران الإمارات" .. ما الأمر

مليون ريال لكل مسافر على " طيران الإمارات" .. ما الأمر

الأمير " هاري" وزوجته ميجان

السر الحقيقي وراء مغادرة ميجان وهاري للقصر الملكي

فتوى دينية في إيران: ارتداء الكمامة للنساء فقط

عرب وعالم

ـ"كورونا" في إيران
ـ"كورونا" في إيران

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أمر قضائي بحق رئيس البرازيل: الكمامة أو الغرامة

#

لأول مرة .. عقاب رجل رفض ارتداء الكمامة في الطائرة

#

بعد تفشي الفيروس.. ارتداء الكمامة إجباري في المنوفية

#

الوزراء: ارتداء الكمامة إجباري في الأيام المقبلة

إيران

فتوى

دين

الكمامة

قال المرجع الإيراني، عباس تبريزيان، الذي يطلق على نفسه اسم "والد الطب الإسلامي"، إن ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا يجب أن يكون فقط للنساء وليس للرجال.

ووفقا لموقع "همشهري أونلاين" الإيراني، أوضح تبريزيان في منشور له عبر قناته في منصة "تليجرام" بأنه "يجري استخدام الكمامة لفترة طويلة من الزمن، مما يسبب الضرر والمرض. وبعبارة أخرى، قد يكون ضرر هذا العمل أكثر من منفعته، لذلك يعتبر مقرفا في الشريعة المقدسة".

وأضاف: "الرجال يخرجون كثيرا خارج منازلهم لتوفير نفقات الأسرة، وفي حال ألزموا أنفسهم باستخدام الكمامة فسوف يتجمع نسبة كبيرة من غاز ثاني أوكسيد الكربون خلف الكمامة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إصابتهم بأمراض".

وتابع المرجع الديني الإيراني: "لكن المرأة ليست مسؤولة عادة عن كسب لقمة العيش، وتقضي معظم وقتها في المنزل، لهذا فإن استخدام المرأة للكمامة عند الخروج من المنزل لا مانع فيه ومطلوب".

ورأى أن "مسألة نقل فيروس كورونا من الرجال عن طريق الهواء أو من شخص إلى آخر غير موجودة بالأساس، وإنما هذا الأمر خاص بالنساء، وذلك لأن انتشار الفيروس من النساء إلى الرجال يحدث في حال الاتصال عن قرب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا
» خبر سار من جامعة الأزهر عن كورونا
» زوجى الخلوق مع الآخرين.. كيف أردعه عن ضربي؟!!!
» تطورات تصنيع لقاح "كورونا" في مصر
» بريطانيا تحارب الخمور استعدادًا لموجة ثانية من كورونا
» بشرى سارة من الحكومة لأبناء قنا
» "معيط" يكشف عن توجيهات خفض الأسعار بالأسواق
» فتوى دينية في إيران: ارتداء الكمامة للنساء فقط
» "تريزيجيه" ينقذ أستون فيلا من شبح الهبوط
» فاروق جعفر: تصريحاتي فسرت خطأ
» "الجبلاية" تدرس إحالة فاروق جعفر للقيم والأخلاق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:00 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية