» كورونا في السعودية.. السلطات تعلن عدد الحالات الحرجة

24 يوليه 2020 - 05:24 م

أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة، عدد الحالات الحرجة لمصابي فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها 2143 حالة.



وسجلت وزارة الصحة، اليوم 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 262772 حالة .



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2241 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 215731 حالة.



وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2672 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 44369 حالة والحالات الحرجة 2143.

