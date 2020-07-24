» ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر إلا بعد 6800 سنة

متابعات- أمينة عبد العال
تشهد إيران حاليا ظهور مذنب لامع لا يمكن رؤيته بالعين المجردة يسمي "مذنب نيو وايز" وهي ظاهرة لم يكتشف مثلها منذ ربع قرن ولن تتكرر قبل 6800 سنة .
و أشارت الصحافة المحلية إلي أن مدينة " آراك" هي التي تشهد تلك الظاهرة ، حيث وصل المذنب مساء أمس إلي أقرب نقطة من الأرض علي مسافة 103 مليون كيلو متر مما يعني أنه أبعد من القمر بأكثر 400 مرة .
جدير بالذكر أنه تم اكتشاف المذنب لأول مرة في 27 مارس 2020 بمرصد فضائي علي بعد 326 ميل فوق سطح الأرض.
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