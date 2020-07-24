» ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر إلا بعد 6800 سنة

24 يوليه 2020 - 09:58 ص

تشهد إيران حاليا ظهور مذنب لامع لا يمكن رؤيته بالعين المجردة يسمي "مذنب نيو وايز" وهي ظاهرة لم يكتشف مثلها منذ ربع قرن ولن تتكرر قبل 6800 سنة .

و أشارت الصحافة المحلية إلي أن مدينة " آراك" هي التي تشهد تلك الظاهرة ، حيث وصل المذنب مساء أمس إلي أقرب نقطة من الأرض علي مسافة 103 مليون كيلو متر مما يعني أنه أبعد من القمر بأكثر 400 مرة .

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف المذنب لأول مرة في 27 مارس 2020 بمرصد فضائي علي بعد 326 ميل فوق سطح الأرض.