  • الجمعة 24 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:43 ص
Advertisements
بحث متقدم
أمير سعودي يفاجيء الداعية "الددو" بهذا الرد

أمير سعودي يفاجيء الداعية "الددو" بهذا الرد

ميسي

مفاجأة.. والد ميسي في إيطاليا لانتقال نجله إلى هذا الفريق

الجارالله : هذا ما حدث لأمير الكويت في رحلة علاجه

الجارالله : هذا ما حدث لأمير الكويت في رحلة علاجه

محمد برغش

الفلاح الفصيح: السيسي أعطى القيمة لأهل القيمة

من داخل البرلمان.. وزير الري عن سد النهضة: مش هنقف نتفرج

"الأعلى لمكافحة الإرهاب" يكشف الموقف التركي من "سد النهضة"

سيلفي جديد لصلاح مع ابنته مكة يشعل مواقع التواصل

سيلفي جديد لصلاح مع ابنته مكة يشعل مواقع التواصل

الجندي

الجندي محذرا :"هذا الشيء يؤدي لضياع الدين

دهس للمتظاهرين أمام منزل نتنياهو

فيديوهات.. دهس للمتظاهرين أمام منزل نتنياهو

سلاح روسي غامض.. والولايات المتحدة تتوعد

سلاح روسي غامض.. والولايات المتحدة تتوعد

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت: لا تعايرني ولا أعير ك

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت: لا تعايرني ولا أعير ك

ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر إلا بعد 6800 سنة

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"مسئول": لن نسمح بالنزول لحمام السباحة إلا بالمايوه

#

صورة نادرة للملك عبد العزيز بعد محاولة اغتيال في الحرم المكي

#

نجوم لن تتخيلهم.. صورة نادرة لعدد من الفنانين

#

بعد 16 سنة يرفض الاعتراف بنسب ابنته بعد اغتصاب الأم

إيران

مذنب

اراك

تشهد إيران حاليا ظهور مذنب لامع لا يمكن رؤيته بالعين المجردة يسمي "مذنب نيو وايز" وهي ظاهرة لم يكتشف مثلها منذ ربع قرن ولن تتكرر قبل 6800 سنة .

و أشارت الصحافة المحلية إلي أن مدينة " آراك" هي التي تشهد تلك الظاهرة ، حيث وصل المذنب مساء أمس إلي أقرب نقطة من الأرض علي مسافة 103 مليون كيلو متر مما يعني أنه أبعد من القمر بأكثر 400 مرة .

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف المذنب لأول مرة في 27 مارس 2020 بمرصد فضائي علي بعد 326 ميل فوق سطح الأرض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضجة بالسعودية.. العثور على أطفال مجهولي الهوية داخل شقة
» ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر إلا بعد 6800 سنة
» "مصايف الإسكندرية" عن غرق 4 أشخاص : بينزلوا البحر بدري
» خطة العودة..ترامب يخصص 105 مليارات دولار للمدارس
» تفاصيل مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
» نتشارك مع أشقائنا.. برج خليفة يتزين بعلم مصر احتفالا بالثورة
» البيت الأبيض يكشف مغزى تصريحات «ترامب» عن «ماكسويل»
» سيناتور جمهوري يفتح النار على «نيويورك تايمز» بسبب مقال لعالم صيني
» إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 4 مليون
» فيديو.. صائد العفاريت يمسك بـ «شبح» داخل فندق مهجور
» عرض جديد لـ «ممرضة كورونا» التي ظهرت بملابس مثيرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية