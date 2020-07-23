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قرار قضائي بحبس وكيل أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب

قضايا وحوادث

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أحمد سالم

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر تجديد حبس «محمد وزيرى» مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهامه بالنصب.

وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.


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