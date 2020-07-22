  • الأربعاء 22 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:25 م
Advertisements
بحث متقدم
أمير الكويت

تدهور مفاجئ.. نقل أمير الكويت للعلاج في أمريكا

فتاة فرشوط

"فتاة فرشوط" ترفض مغادرة القسم بعد الحكم بإعدام مغتصبيها

الزوجة

الزوجة تستعين بـ «قاتل مزيف» لقتل طليقها.. وتصدم بالمفاجأة

وزارة المالية

وزارة المالية تزف بشرى سارة للمواطنين

مدبولي

رئيس الوزراء: نواجه تحديات كبيرة لأول مرة في تاريخ مصر

عمدة شيكاغو تتحدى: لن أسمح لـ «ترامب» بإرسال قوات فيدرالية

مختار مختار يرفض التعليق علي خلافته ليوسف في الأهلي

إصابة "مختار مختار" و 18 لاعبًا بـ"كورونا"

الدولار

الدولار يهبط في التعاملات المسائية

جانب من العملية

فيديو.. رئيس أوكرانيا يتدخل بنفسه لإطلاق سراح رهائن مختطفين

المغامسي

"المغامسي" يوجه رسالة مؤثرة للملك سلمان

فيديو.. لحظة إنقاذ كلب بطريقة لا تصدق

عرب وعالم

العملية
العملية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

لحظة إنقاذ مواطن من حريق "طريق الإسماعيلية"

#

فيديو جديد يوثق لحظة اغتيال العراقي هشام الهاشمي

#

فيديو.. لحظة سرقة مراسل (CNN) تحت تهديد السلاح

#

فيديو: بقرة تطير في الهواء (إنقاذ بطولي)


سارع رجال الإطفاء إلى إنقاذ كلب من حريق في منزل بواشنطن، باستخدام الماء والأكسجين.

واندلع الحريق يوم الثلاثاء، حيث عثر رجال الإطفاء على ستة كلاب محاصرة في الطابق السفلي، بعد أن فر السكان إلى بر الأمان. 

وأظهر مقطع قيديو شاركته خدمات مكافحة الحرائق والطوارئ الطبية (EMS) عبر موقع "فيس بوك"، رجال الإطفاء أثناء إنقاذ الكلب على الرصيف، بعد العثور عليه فاقدًا للوعي تحت الطاولة.

وشوهد ثلاثة من رجال الإطفاء بينما يعطون الكلب الذي كان يلهث الماء ويضعون قناع الأكسجين في محاولة لإسعافه.

وقالت إدارة الإطفاء: "أنقذ شجعان العاصمة ستة كلاب وترك أربعة من السكان بلا مأوى، بعد حريق أضر بمنزلهم الشمالي الغربي بعد ظهر يوم الثلاثاء 21 يوليو".

شاهد من هنا.. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة: العمل من المنزل يزيد الإنتاجية ويقلل من الضغط
» أول رد من «كيم كارداشيان» على عاصفة «كاني وست»
» فيديو.. لحظة إنقاذ كلب بطريقة لا تصدق
» ليفربول يطالب جماهيره بعدم الاحتفال بلقب الدوري
» قبلات ساخنة على الطائرة تفجر تعليقات واسعة
» فيديو صادم.. يهاجمان مشردًا ويسكبان على رأسه البيرة
» بالأسماء.. رئيس الوزراء السوداني يختار سيدتين في تعيينات الولاة المرتقبة
» 2331 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» "شوبير" يكشف مصير صفقات الزمالك
» رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة
» إيقاف حارس مرمي بيراميدز وتغريمه 8 ملايين جنيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:32 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية