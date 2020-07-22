» الصين ترد على اتهام أمريكا لها بسرقة أبحاث لقاح كورونا

22 يوليه 2020 - 11:25 ص

أدانت الصين، الاتهامات التي وجهتها لها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن قرصنة أبحاث عن فيروس كورونا.







واتهمت بكين واشنطن بالافتراء عليها بعد اتهام قراصنة صينيين، بسرقة أبحاث لقاح لفيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".





وكانت وزارة العدل الأمريكية، وجهت اتهاما لقراصنة صينيين بسرقة مئات الملايين من الدولارات من شركات مشهورة في أنحاء العالم، كما استهدفت في الآونة الأخيرة شركات تقوم بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.





وتقول لائحة الاتهام، التي توقع المسئولون مناقشتها في مؤتمر صحفي، إن القراصنة في الأشهر الأخيرة بحثوا عن نقاط ضعف لاختراق شبكات الحواسب لشركات معروفة علنا بعملها في تطوير اللقاحات والعلاجات.





كما شملت اللائحة اتهامات بالسرقة السرية التجارية والاحتيال الإلكتروني، إذ أكد المدعون الفيدراليون أن هؤلاء القراصنة سرقوا المعلومات ليس لأنفسهم فحسب، ولكنهم كانوا يعرفون أيضًا أنها ستكون ذات فائدة وقيمة للحكومة الصينية.







