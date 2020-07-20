إطلالة غريبة لايفانكا ترامب منذ21عاما

اشتعلت مواقع السوشيال ميديا بإطلالة غريبة لمجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ 21 عاما.



وجدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لايفانكا ترامب نشرتها منذ 1999, حيث ظهرت بمكياج غير مألوف غير ملامح وجهها.

كما أنها اختارت تسريحة غير المعتادة أثارت تساؤلات المتابعين مما اشعل الانتقادات من البعض الاخر.

وأشار بعض المتابعين إلى أنها ربما كانت في حفلة تنكرية لأنها كانت تعمل عارضة أزياء واعتمدت على هذا اللوك للظهور به على منصة العرض.