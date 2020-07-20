كويتي يقتل زوجته السعودية الحامل والسبب صادم

20 يوليه 2020 - 03:37 م

أسدلت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الإثنين، الستار مؤقتًا على القضية التي هزت الكويت قبل عامين، والتي تمثلت في قتل زوج كويتي لزوجته السعودية وهي حامل بطريقة بشعة، حيث أنهى حياتها شنقًا بيده.

وقضت المحكمة، بإعدام الزوج الذي أجهز على زوجته وقتلها، بسبب خلافات شخصية .

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2017، حين أقدم كويتي على قتل زوجته السعودية من مواليد 1995، خنقًا في محافظة الجهراء، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية .

وذكر مصدر أمني آنذاك- حسب صحف محلية-، أن ”القاتل وهو من مواليد 1989، سلّم نفسه للأجهزة الأمنية معترفًا بقتله زوجته (الحامل)“، مضيفًا أن ”رجال الأمن نقلوا الزوجة إلى المستشفى، بعد الوصول إلى مكان الحادثة، إلا أنها فارقت الحياة “.

وأوضح المصدر، أن الجاني كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكابه للجريمة، وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص .