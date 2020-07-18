بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك

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متابعات- محمد إبراهيم

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الاهلى

سمير صبرى

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ جديد للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس نادي الزمالك، لتهديده أمن وسلامة الدولة.

وقال المحامي في بلاغه نلتمس إصدار أمر لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده للتحقيق في البلاغ التالي: "يحتمي المبلغ ضده (رئيس نادي الزمالك) بالحصانة البرلمانية لارتكاب كل جرائمه (المالية والبلطجة والسب والقذف والترويع والتهديد والتنمر بل امتد نشاطه واختراقه وضربه بعرض الحائط للقانون بأن أصبح يهدد الامن العام وسلامة واستقرار الدولة والترويع بأن قال بالصوت والصورة في تسجيل تليفزيوني "اتقي الله يا خطيب في مصر، بالضغط اللي عمال تعمله، مضيفا "إيه النتيجة يعني من الضغط ده؟ إن هيترفع عني الحصانة زي ما بتقول وحبس مرتضى؟ في مجلس نواب محترم "، وواصل "حتى لو وصلت للنتيجة ديه فاكر أنصاري اللي بالملايين هيسبوك؟ ما أعتقدش".


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