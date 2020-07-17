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تسجيل 593 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر
تسجيل 593 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الطيب حسين

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أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الجمعة تسجيل 593 إصابة جديدة بكورونا، وهي أعلى حصيلة منذ بدء التفشي، فيما شهد عدد الوفيات انخفاضا حادا بعد تسجيل 5 حالات مقارنة مع 12 وفاة أمس الخميس.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 21948 والوفيات إلى 1057.

في المقابل، تماثل 323 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 15430، فيما يعالج 62 مريضا في وحدات العناية المركزة.

وتشهد الجزائر زيادة يومية مستمرة لعدد المصابين منذ 11 يوليو.



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