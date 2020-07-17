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تعرف علي فوائد الشاي الأخضر السحرية

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الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

متابعات- أمينة عبد العال

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القلب

الشاي الأخضر

الدهون

ينتشر تناول الشاي بين الناس علي مختلف جنسياتهم و أعمارهم ، وبالرغم من المخاطر التي يحذر الأخصائيين منها بكثرة تناوله إلا أن الشاي الأخضر علي النقيض ينصح خبراء التغذية والأطباء بتناوله.

 ومن أهم فوائد تناول الشاي الأخضر أنه يمنع أكسدة الكوليسترول الضار في الدم ويساعد في ذوبان الدهون بالجسم .

كما أشارت العديد من الدراسات أن تناوله باعتدال يساهم في الحماية من أمراض القلب و أزماته وتقلل أيضا من خطر  الوفاة جراء هذه الأمراض .


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