» الأوضاع في ليبيا تتجه إلى التصعيد الميداني

16 يوليه 2020 - 11:00 م

أعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن قلق الجامعة العربية جراء الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا أن الوضع هناك لا يتجه إلى الاستقرار، ولكنه يتجه إلى التصعيد الميداني، وذلك يدل على أنه لا سلام ولا استقرار في ليبيا.



وأضاف "زكي" لبرنامج ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، أن الجامعة العربية حذرت من مغبة اعتماد الحل العسكري كسبيل لمحاولة إنهاء الأزمة في ليبيا، مؤكدًا أن الأزمة الليبية لن تحل إلا من خلال الحوار السياسي الذي ينتج حلولًا سياسية ليبية خالصة.



وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه للأسف الشديد أي تصعيد ميداني في ليبيا يذهب في اتجاه عكس ما يريد المجتمع الدولي الذي يتوافق على حل سياسي في ليبيا، ولكن البعض لا يريد هذا ويصر على الحل العسكري، قائلًا: "الوضع الدولي بالنسبة لليبيا غير واضح".



وأكد "زكي" أن الأمر في ليبيا يحتاج إلى الكثير من الحكمة في تناول هذه الأمور، بداية من الشركاء الليبيين، نهاية بكل حلفائهم ودول الجوار، مشيرًا إلى أنه يجب على الفرقاء الليبيين أن يجتمعوا على مصلحة ليبيا، قائلًا: "نحن كعرب جميعًا نريد مساعدة ليبيا ونأمل أن نصل بها إلى بر الأمان".

