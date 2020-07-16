» روسيا تفجر مفاجأة بشأن لقاح كورونا

فجر مسئول روسي مفاجأة حول لقاح كورونا الذي تعده بلاده لمكافحة الفيروس القاتل.



وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن الهدف من اتهام موسكو بمحاولة سرقة معلومات تتعلق بتطوير لقاح لفيروس كورونا، هو "تشويه" للقاح الروسي.

وأضاف دميترييف في حديث إذاعي: "أعتقد أن هذه القصة برمتها هي محاولة لتشويه سمعة اللقاح الروسي من قبل بعض الأشخاص الذين يخشون النجاح، لأنه من المحتمل أن يكون أول لقاح يطرح في السوق والأكثر فعالية".

وزعمت وكالة الأمن الإلكتروني البريطانية الخميس بأن مجموعة من القراصنة الإلكترونيين، الذين يعملون لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية، حاولوا بشكل "شبه مؤكد" سرقة معلومات تتعلق بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

في المقابل، نفى الكرملين اليوم الخميس صحة هذه الاتهامات واتهامات أخرى بتدخل روسيا في انتخابات 2019 ببريطانيا.