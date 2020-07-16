فيديو صادم.. فتاة شبه عارية ترقص داخل مسجد في قطر

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حالة من الغضب انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لفتاة أجنبية ترتدي ملابس عارية، وهي ترقص بمسجد الذخيرة الأثري في قطر .

وتظهر الفتاة في بداية الفيديو وهي تحيي العرب، ثم تتجول بلباس مكشوف في ساحة المسجد، مع القيام بحركات راقصة متناغمة مع أنغام الموسيقى .

وأحدث الفيديو موجة غضب بين الجميع، معتبرين أن ما فعلته الفتاة الأجنبية إستهزاء بحرمة المعالم الدينية، ومن غير المعقول السماح لها بذلك، مطالبين السلطات بمحاسبتها .


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