فيديو صادم.. فتاة شبه عارية ترقص داخل مسجد في قطر

16 يوليه 2020 - 03:11 م

حالة من الغضب انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لفتاة أجنبية ترتدي ملابس عارية، وهي ترقص بمسجد الذخيرة الأثري في قطر .

وتظهر الفتاة في بداية الفيديو وهي تحيي العرب، ثم تتجول بلباس مكشوف في ساحة المسجد، مع القيام بحركات راقصة متناغمة مع أنغام الموسيقى .

وأحدث الفيديو موجة غضب بين الجميع، معتبرين أن ما فعلته الفتاة الأجنبية إستهزاء بحرمة المعالم الدينية، ومن غير المعقول السماح لها بذلك، مطالبين السلطات بمحاسبتها .

