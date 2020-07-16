فيديو صادم.. فتاة شبه عارية ترقص داخل مسجد في قطر

محمد فضل
حالة من الغضب انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لفتاة أجنبية ترتدي ملابس عارية، وهي ترقص بمسجد الذخيرة الأثري في قطر .
وتظهر الفتاة في بداية الفيديو وهي تحيي العرب، ثم تتجول بلباس مكشوف في ساحة المسجد، مع القيام بحركات راقصة متناغمة مع أنغام الموسيقى .
وأحدث الفيديو موجة غضب بين الجميع، معتبرين أن ما فعلته الفتاة الأجنبية إستهزاء بحرمة المعالم الدينية، ومن غير المعقول السماح لها بذلك، مطالبين السلطات بمحاسبتها .
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