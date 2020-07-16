» بلاغ جديد من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

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تقدم ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق ببلاغ للنائب العام ضد رئيس القلعة البيضاء الحالي و5 موظفين فى الإدارة المالية بنادى الزمالك، يتهمهم باختلاس 200 ألف جنيه من أموال النادي.

وقدم "عباس" بلاغا رقم 28944 لسنة 2020 عرائض المكتب الفني، وطلب فتح التحقيقات مع رئيس النادي الحالي باعتباره شريك في واقعة الاستيلاء على 200 ألف جنيه من أموال النادى.

كما طالب في بلاغه تشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة وفحص كافة المستندات المتعلقة بالإدارة المالية الفترة الأخيرة، والتى شهدت تجاوزات كبيرة واختلاسات لأموال النادي سواء في بنود الإيرادات والمصروفات أو عمليات السحب والإيداع من الحسابات البنكية حسب ما ورد في البلاغ.


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