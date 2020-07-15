فيروس كورونا يغلق بلدية كويتية

15 يوليه 2020 - 02:39 م

أغلقت بلدية الكويت، اليوم الأربعاء، مبنى وزير البلدية المهندس وليد الجاسم، لتعقيمه، منذ اليوم ولمدة 5 أيام، على أن يستقبل المرجعين يوم الأحد المقبل.









ونقلت صحيفة "الراي"، عن مصدر مطلع قوله إن سبب الإغلاق والتعقيم وجود حالات مصابة بفيروس كورونا لموظفين يعملون في إحدى الإدارات.









وأكد المصدر بحسب الصحيفة، أن «الإدارة العليا من منطلق الحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين أوعزت لإدارة الخدمات إغلاق المبنى».









وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت اليوم عن شفاء 736 إصابة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 الماضية.







