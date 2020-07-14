  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:45 م
Advertisements
بحث متقدم
جانب من الحريق

لحظة إنقاذ مواطن من حريق "طريق الإسماعيلية"

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

3 علماء مصريين ضمن مجموعة عالمية لمواجهة كورونا

انور قرقاش

"قرقاش" يتحدث عن "طبول الحرب" ويحذر

جوناثان بيلي

ملاكم شهير يبث فيديو للحظة انتحاره عبر «فيس بوك»

صورة من الحريق

فيديو.. حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية

هيلاري كلينتون

«كلينتون»: «ترامب» قد يرفض مغادرة البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى الأهلي ضد الزمالك

اليابان تتهم الصين بنشر «معلومات مضللة»

اليابان تتهم الصين بنشر «معلومات مضللة» أثناء تفشي جائحة كورونا

وزارة الأوقاف

رقم ضخم.. "الأوقاف" تلعن إجمالي مبلغ صكوك الأضاحي

ارشيفية

مدير مستشفى يقفز من المبنى هربًا من أهل متوفى «كورونا» بالجزائر

أول قرار من النائب العام بشأن حريق صحراوي الإسماعيلية

قضايا وحوادث

حريق طريق الإسماعيلية
حريق طريق الإسماعيلية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قرار جديد من "السيسي" بشأن تراخيص البناء

#

بدءا من اليوم ..قرار مهم من الوزراء بشأن سائق التوك توك

#

قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر

#

اتحاد الكرة يغير من قانون كرة القدم في مباريات الدوري

أمر «النائب العام» بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية.

حيث انتقل فريق من أعضاء «النيابة العامة» لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، وستعلن «النيابة العامة» لاحقًا ما ستسفر عنه التحقيقات.

وقد ناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بالإبتعاد عن منطقة حريق الطريق الصحراوي، وذلك لحين إتمام عملية إخماد الحريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة المركبات.

حيث أغلقت الإدارة العامة لمرور، جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوى، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه.

وقد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الديهي: مليء سد النهضة دون اتفاق جريمة إثيوبية
» أول تعليق من "النواب" على ترحيب برلمان ليبيا بتدخل الجيش
» دراسة صادمة: تسجيل أول حالة إصابة بكورونا لجنين داحل الرحم
» اعترافات 3 فتيات قتلن والدهن بعدما ضاجعهن
» 3 خزانات مياه استراتيجي لإطفاء حريق الهايكستب
» ابتكار عربة أطفال ذكية تلائم الطرق الرملية والوعرة والمنحدرات
» طارق يحيى:تجربتي مع قناة الزمالك انتهت
» أول إعدام لسجين فيدرالي بالولايات المتحدة منذ 17 عامًا
» قاض يوقف محاكمة متهم بالاغتصاب بسبب الذعر الذي أصاب عضو هيئة المحلفين
» الأهلي يتقدم ببلاغ لإزالة لافتات نادي القرن من محيط الزمالك
» «الصحة» تحذر من «موجة ارتدادية» لفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية