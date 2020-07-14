بعد منحه جزيرة لأمير قطر.. استقالة مسئول موريتاني كبير

14 يوليه 2020 - 09:46 ص

قدم السفير الموريتاني في إيطاليا إسلك ولد أحمد إيزيد بيه، استقالته بعد أن جاء اسمه في ملف منح الرئيس الموريتاني السابق ، محمد ولد عبد العزيز ، جزيرة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وكتب السفير الموريتاني المستقيل في تدوينة علي صفحته الرسمية علي "فيس بوك" أن قرار الاستقالة جاء للتفرغ مرحليا لصقل ما أمكن مما لحق بسمعته وكرامته من دنس ظلما وعدوانا، مضيفا أن اللجنة البرلمانية قررت زج اسمه في موضوع لم يسمع عنه من قريب ولا من بعيد وهو محاولة مزعومة لبيع جزيرة " التيدره" لأمير قطر السابق"، حسبما نشرت سبوتنيك.

جدير بالذكر أن مصادر موريتانية قالت إن لدي لجنة التحقيق البرلمانية "وثيقة سرية" تتضمن رسالة وجهها السفير القطري في نواكشوط، محمد بن كردي طالب المري، يوم 12 يناير 2012 إلي وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز قرر منح إحدي الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي لحمد بن خليفة.