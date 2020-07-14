» "كورونا" ينتشر في السجون الإسرائيلية.. والصحة تحذر

14 يوليه 2020 - 09:36 ص

حذرت الصحة الإسرائيلية من تفشي فيروس "كورونا" المستجد داخل السجون ومراكز الاعتقال وبين الأسرى والمعتقلين مع استمرار رفع القيود الاحترازية، ومطالبة مصلحة السجون بتشديد الإجراءات الصحية.

وطالب نائب مدير عام وزارة الصحة، إيتامار جروتو "المدير العام لوزارة الأمن الداخلي، موشيه شيكو، بتشديد إجراءات التفتيش الوقائي داخل السجون وتشديد الإجراءات الاحترازية في السجون، حسبما نشرت "صدي البلد ".

جدير بالذكر أنه تم تسجيل إصابات في صفوف السجانين والأسرى في سجن جلبوع وسجن أبو كبير.