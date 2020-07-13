» 11 قتيلا و120 جريحا في احتجاجات مالي

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وكالات- الدويني فولي قت

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قتلى

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مالي

ذكرت وسائل إعلام في مالي، اليوم الاثنين، أن 11 شخصا قتلوا وأصيب 124 آخرون بجروح باشتباكات وقعت خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في العاصمة باماكو.

ونقل موقع Nord Sud Journal عن مصادر طبية وفاة 7 أشخاص  في مستشفى "غابريال توري"، فيما سجلت وفاة ثلاثة أشخاص متأثرين بجراح في مؤسسات صحية بالدائرة الخامسة في المدينة، إضافة إلى وفاة واحدة في الدائرة السادسة.


وعلى خلفية المظاهرات الواسعة التي اندلعت في مالي منذ أسابيع احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية في أبريل الماضي، التي أعلنتها المحكمة الدستورية وقوبلت بالمعارضة، تعهد رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا، مساء أمس الأحد، بإصلاح المحكمة الدستورية من خلال عملية إحلال وجوه جديدة فيها وإدخال تعديلات جزئية بها.


وخلال الموجة الأخيرة من المظاهرات، التي اندلعت يوم الجمعة، قام عدد من المتظاهرين باحتلال مؤقت وإتلاف جزئي لمبنى محطة إذاعية، كما اقتحموا مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان).


وردا على تقارير بشأن اعتقال العديد من قادة المعارضة، أقام أنصار المعارضة حواجز على الطرق.

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