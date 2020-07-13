» وفاة ابنة نيلسون مانديلا

توفيت السيدة زيندزي مانديلا بمستشفى جوهانسبرج صباح الأحد، و تم تأكيد الخبر اليوم من قبل مؤسسة مانديلا الخيرية .

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن السيدة زيندزي كانت في المستشفى في الفترة الأخيرة قبل وفاتها و حتى الآن لم يذكر أحد سبب الوفاة و لم يخرج أحد من العائلة يدلي بتصريحات عن وفاتها.