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وفاة ابنة نيلسون مانديلا

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نيلسون مانديلا
نيلسون مانديلا

متابعات - الدويني فولي

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وفاة

نيلسون مانديلا

ابنة

توفيت السيدة زيندزي مانديلا بمستشفى جوهانسبرج صباح الأحد،  و تم تأكيد الخبر اليوم من قبل مؤسسة مانديلا الخيرية . 

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن السيدة زيندزي كانت في المستشفى في الفترة الأخيرة قبل وفاتها و حتى الآن لم يذكر أحد سبب الوفاة و لم يخرج أحد من العائلة يدلي بتصريحات عن وفاتها. 


كانت السيدة زيندزي تعمل كسفيرة لجنوب أفريقيا في الدنمارك . 


جدير بالذكر أن السيدة لها 4 أربعة أبناء ، و توفيت بعد والدها بسبع سنوات ، فقد رحل نيلسون ما نديلا عن عالمنا في 5 ديسمبر 2013 . 

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