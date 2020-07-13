"الوزير": خلوا بالكم من الناس دي في العيد دول مافيا

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عيد الاضحى

صدى البلد

كامل الوزير



أعلن كامل الوزير، وزير النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديد الجديدة بإجمالي 10 عربات ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن إلى مصر 33 عربة ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة .

وأكد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم استيراد 33 قطارًا جديدًا مع تحديث 200 قطار موضحًا أن تلك القطارات سوف تدخل الخدمة يوم 6 أغسطس المقبل ضمن احتفالات ذكرى حفر قناة السويس الجديدة.

وحذر الوزير، من مافيا تذاكر السكة الحديد مناشد الركاب عدم الانسياق وراء مافيا السوق السوداء للحصول على تذاكر عيد الأضحى،مؤكدا أنه سيتم توفير تذكرة لكل شخص يريد حجز تذاكر خلال فترة الأعياد،معقبا:"خلوا بالكم من الناس دي في العيد دول مافيا".

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