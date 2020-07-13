» إعلامية: يا ريت نفرق بين عشوئيات و أسمرات

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صدى البلد

عزة مصطفي

الأسمرات3



وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة شديدة اللهجة لأمهات التي انتقلت من العشوائيات إلى السكن في الأسمرات، قائلة : "أرجوكي حافظي على المكان من أجل أولادك".

وأضافت خلال برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد،مواصلة رسالتها : "آن الآوان أن يعيش أبنائك في آمان وفيمكان آدمي، معقبة:" يا ريت نفرق بين عشوئيات و أسمرات".

وتابعت :" ما يتم من مشروعات نتيجة مجهود عظيم غير مسبوق، وما كان ليتم لولا وجود قيادة سياسية حريصة على المواطن وعلى توفير المسكن والعلاج وكل احتياجاته".

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