» إعلامية: يا ريت نفرق بين عشوئيات و أسمرات

13 يوليه 2020 - 08:21 ص





وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة شديدة اللهجة لأمهات التي انتقلت من العشوائيات إلى السكن في الأسمرات، قائلة : "أرجوكي حافظي على المكان من أجل أولادك".



وأضافت خلال برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد،مواصلة رسالتها : "آن الآوان أن يعيش أبنائك في آمان وفيمكان آدمي، معقبة:" يا ريت نفرق بين عشوئيات و أسمرات".



وتابعت :" ما يتم من مشروعات نتيجة مجهود عظيم غير مسبوق، وما كان ليتم لولا وجود قيادة سياسية حريصة على المواطن وعلى توفير المسكن والعلاج وكل احتياجاته".

