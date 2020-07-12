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بريطانيا.. تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا

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الطيب حسين

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، رصد 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، مقابل 148 حالة في إحصائية أمس السبت.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21 حالة لتصل إلى مستوى 44819.

وتشهد بريطانيا تقلبات مستمرة في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 7 يوليو 155 حالة، وفي 8 يوليو 126، وفي 9 يوليو 85، وفي 10 يوليو 48، وفي 11 يوليو 148.

لكن تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الوفيات بفيروس كورونا دوما يسجل انخفاضا في يوم نهاية الأسبوع نظرا لأسباب بيروقراطية.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 650 حالة مقابل 820 أمس السبت، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 289603 حالات.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة "رويترز"، في وقت سابق من الأسبوع، بأن العدد العام للوفيات في بريطانيا بما في ذلك الحالات المشتبه بأنها ناجمة عن الجائحة قد تجاوز 55000.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا والتاسعة من حيث حصيلة المصابين بالمرض.



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