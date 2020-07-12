» السيسي: بشكر المصريين على صمودهم

12 يوليه 2020 - 11:08 ص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للحكومة على إطلاق المبادرات لخدمة المواطنين، مشددا على أن سبب صمود الدولة خلال الفترة الماضية كانت متمثلة فى إجراء قاس وصعب منذ نوفمبر 2016 والإصلاح الاقتصادى.

وقال الرئيس السيسى خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية ومشروع الأسمرات 3: "كل مرة بواجه المصريين.. وكان السند لينا فى المرحلة الصعبة دى الصمود منذ نوفمبر رغم قسوة الأسعار والظروف الصعبة التى مرت على كل المصريين تقريبا".