  • الأحد 12 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:43 ص
Advertisements
بحث متقدم
مدبولى

مدبولى: "الإغلاق الكامل لم يساهم فى التعافى من كورونا"

كارلوس غصن يكشف هذه المفاجآت في لقاء تليفزيزني

إمبراطور نيسان كارلوس غصن يكشف هذه المفاجآت في لقاء تليفزيوني

ارشيف

"السيسي" يفتتح عددا من المشروعات القومية

مذيعة الجزيرة: أردوغان ليس إلها

بعد تحويل آيا صوفيا.. مذيعة الجزيرة: أردوغان ليس إلها

مشاري راشد

مشاري راشد: الألباني وصف الإخوان بالمنافقين

رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لـ " زيدان"

رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لـ"زيدان"

لغز الرؤوس المقطوعة.. مسلخ بشري في هذه الدولة

لغز الرؤوس المقطوعة.. مسلخ بشري في هذه الدولة

الكاف

"كاف" في ورطة

القرني

القرني يغرد عن "ميلانو" تفاصيل مثيرة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مدبولى: "الإغلاق الكامل لم يساهم فى التعافى من كورونا"

الحياة السياسية

مدبولى
مدبولى

متابعات- محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

طبيب: لا يوجد علاج لكورونا في أي دولة

#

حاكم نيويورك يفجر مفاجأة: "كورونا" لم تأت من الصين

#

ميسي يشارك في بطولة لجمع الأموال ومساعدة بلاده في مواجهة كورونا

#

نتنياهو وجانتس يقتربان من تشكيل حكومة طوارئ

فيروس

كورونا

مدبولى

فرق

صعود

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ بدء تفشى وباء كورونا، كان هناك وعى بأن الدولة تعتمد على العمالة اليومية والعمل البسيط والموسمى.

وأضاف  رئيس الوزراء، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات: "كان نهج الدولة من بداية الأزمة عدم الغلق التام، ونعمل على محورين من خلال الحفاظ على صحة المواطنين، وفى نفس الوقت الحرص على الأسر وملايين المواطنين الذين يعملون بطريقة بسيطة، لعدم توقف عجلة الاقتصاد على الدوران.

وأوضح أن الدولة سعت للتوازن بين التعامل مع أزمة كورونا والحفاظ على دوران الاقتصاد ولم يتوقف عن الدوران وكان نهجا مختلفا، مشددا على أن الإغلاق الكامل لم يساهم فى التعافى من كورونا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي: بشكر المصريين على صمودهم
» النيابة العامة تغلق شاطئ النخيل
» إصابة أميتاب باتشان ونجله بكورونا .. ورسالة عاجلة لمتابعيه
» المحتجون يقتحمون محيط السفارة الأمريكية في بيروت
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» شوارع لندن تكتسي بالدم وهذا هو السبب
» محمد صلاح: هذا هو أفضل مدرب في مصر
» أنباء عن اعتزال بطل فيلم "السفارة في العمارة" .. وابنته تفجر مفاجأة
» فنانة شهيرة تعترف بخيانة زوجها: كانت بينا مشاكل وكنت متدمرة
» سمير محمود عثمان: ألغيت هدفين صحيحين لهذا الفريق أمام الأهلي
» بايدن: ترامب أفسد رئيس في تاريخ أمريكا الحديث

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية