مدبولى: "الإغلاق الكامل لم يساهم فى التعافى من كورونا"

12 يوليه 2020 - 11:06 ص

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ بدء تفشى وباء كورونا، كان هناك وعى بأن الدولة تعتمد على العمالة اليومية والعمل البسيط والموسمى.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات: "كان نهج الدولة من بداية الأزمة عدم الغلق التام، ونعمل على محورين من خلال الحفاظ على صحة المواطنين، وفى نفس الوقت الحرص على الأسر وملايين المواطنين الذين يعملون بطريقة بسيطة، لعدم توقف عجلة الاقتصاد على الدوران.

وأوضح أن الدولة سعت للتوازن بين التعامل مع أزمة كورونا والحفاظ على دوران الاقتصاد ولم يتوقف عن الدوران وكان نهجا مختلفا، مشددا على أن الإغلاق الكامل لم يساهم فى التعافى من كورونا.