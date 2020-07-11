  • السبت 11 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:26 م
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

"السيسي" يعقد اجتماعًا هامًا ويصدر توجيهات عاجلة

ثانية واحدة ستنقذك من كورونا

إيطاليا تزف بشرى سارة عن "كوورنا"

أرشيفية

كوريا الشمالية وروسيا تتوعدان بريطانيا بالانتقام ودفع الثمن

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدكتور طارق شوقي

700 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة

فضيحة إيبستين – ماكسويل

تصوير سياسيين أمريكيين في أوضاع مخلة مع فتيات قاصرات

الكويت

خطوة مصرية هامة بشأن العمال المصريين في الكويت

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يدعو الطلاب إلى البعد عن مصادر الإلهاء خلال الامتحانات

غريق استانلي

غرق 12 شخصًا في "شاطئ الموت" بالإسكندرية

جون بومفري

«الجدة النصابة».. ادعت أنها كفيفة وقعيدة وحصلت على مليون جنيه استرليني

إجراء تركي غير متوقع بشأن الأيقونات المسيحية بـ"آيا صوفيا"

عرب وعالم

آيا صوفيا
آيا صوفيا

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مستشار بن زايد: شرذمة قليلون فرحوا بتحويل آيا صوفيا لمسجد

#

مرتضى يفاجيء الخطيب بطلب غير متوقع على الهواء

#

اليونان تهاجم تركيا بقوة بعد تحويل آيا صوفيا لمسجد

#

إثيوبيا تفاجئ مصر ببيان مخالف للتوقعات عن السد

تعتزم السلطات التركية، اتخاذ إجراءات غير متوقعة بشأن الأيقونات المسيحية في مسجد آيا صوفيا بعد تحويله إلى جامع يوم أمس.


وقالت صحيفة "حرييت" التركية إنه سيتم تغطية الأيقونات ولوحات الفسيفساء المسيحية، في معلم آيا صوفيا التاريخي بتكنولوجيا تعتمد على الضوء.

وأوضحت أنه سيتم استخدام ستائر خاصة خلال الصلوات، فيما سيوضع سجاد على أرضية المسجد والذي سيتم إضاءته بطريقة معينة من أجل تعتيم الأيقونات في الأسقف والجدران.

وقال موقع greekcitytimes إن القرارات الأخيرة، تعني أن السائحين سيتعين عليهم خلع أحذيتهم قبل الدخول إلى المسجد.

وتنتشر الأيقونات ولوحات الفسيفساء في جدران وسقف آيا صوفيا، والتي حمل في معظمها رموزا مسيحية مثل صورة السيد المسيح والسيدة
مريم العذراء.

ووقع أردوغان أمس الجمعة مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي أمام العبادة كمسجد اعتبارا من 24 يوليو.

ونشر على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بتحويل إدارة شؤون المعلم، الواقع في مدينة اسطنبول، إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 الذي حول هذا المعلم التاريخي من مسجد إلى متحف، واستند القرار الجديد بتوصيف آيا صوفيا كمسجد إلى سند الملكية.

ولقي هذا القرار انتقادات دولية واسعة من قبل روسيا واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليونسكو. 

وبني معلم آيا صوفيا عام 537 ميلاديا كأكبر كنيسة في الإمبراطورية البيزنطية، وبعد فتح العثمانيين القسطنطينية عام 1453 تم تحويله إلى مسجد، وفي عام 1934 قررت الحكومة التركية العلمانية بقيادة كمال أتاتورك تحويله إلى متحف يؤمه الزوار من مختلف دول العالم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء تركي غير متوقع بشأن الأيقونات المسيحية بـ"آيا صوفيا"
» بالفيديو.. انفجار قوي يهز الصين
» قتل مزدوج.. بريطاني يسقط من شرفة ويقتل آخر
» علماء بريطانيون: موجة ثانية من كورونا خلال فصل الشتاء
» 8 ضحايا و5 ومصابين في حادث مروع بالإسكندرية
» في البحيرة.. أم تحاول ذبح ابنتها لسبب غريب
» 20 عامًا.. تأييد سجن المتهم بقتل صحفي في أحداث الاتحادية
» دراسة: الكاميرات الأمنية يمكنها أن تخبر اللصوص عندما لا تكون في المنزل
» العراق: 2734 إصابة جديدة و95 وفاة
» أذهل الجميع.. سقوط مفاجيء لعامل أمام الأمير تشارلز
» "السولية "يتقدم ببلاغات ضد التنمر على نجلته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية