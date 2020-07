» بالفيديو.. انفجار قوي يهز الصين

أفادت وسائل إعلام محلية بأن انفجارا قويا هز في ساعات متأخرة من اليوم السبت مصنعا في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين.





وأكدت تقارير أولية أن موجة الانفجار الذي وقع في مدينة فوشين حطمت نوافذ المنازل المحيطة، مضيفة أن فرق الإطفاء والإسعاف تعمل حاليا في موقع الحادث.





ولم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث ولا يزال الغموض يلف سببه.





وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة الانفجار.





@BREAKING - Reports of an explosion at a factory in northeast China's Liaoning province; The extent of damage is currently unknown (via-@Faytuks) pic.twitter.com/wI74lmrhrM