تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني

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الجزائر

برنامج تلفزيوني

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قدم وجها

انتشر مقطع فيديو أثار موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر امرأة جزائرية تقوم بتقبيل قدم زوجها أمام ملايين المشاهدين.

وكان تلفزيون الشروق الجزائري قد استضاف الزوجين، عبر برنامج "خط أحمر"، حيث قالت المرأة الجزائرية التي قبلت رأس زوجها أيضا إنها فعلت ذلك الأمر من باب العرفان لزوجها.

 وتابعت قائلة : "جيت نكرم زوجي قدام أربعين مليون جزائري وهو أمي وأبوي ودموعك غاليين".

وقد ظهر الزوج أيضا وهو يبكي حيث كان البرنامج يسلط الضوء على العلاقات بين الزوجين.

وحضر اللقاء أحد الشيوخ، حيث تحدث عن أمور الدين وصرح أن تقبيل المرأة لقدم زوجها طاعة واحترام وحبا وليس أمرا دينيا، لتسارع السيدة على الفور بتنفيذ ما قاله الإمام رغم ممانعة الزوج لها في تقبيل قدمه ويده ورأسه.

واعتبر الشيخ من خلال مقطع الفيديو أن ذلك تطبيقا عمليا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لو كنت آمرًا لأحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

وتسبب المشهد في انقسام بين رواد مواقع التواصل في العديد من الدول العربية وخاصة السعودية، وليس في الجزائر فقط، معتبرين أن ما قامت به الزوجة قد يبدو مقبولا بالنظر لثقافتها الدينية، غير أن ما قامت به المرأة انتقده الكثيرون.


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