تعليق ناري لـ"التموين" على شعار الزمالك الجديد

10 يوليه 2020 - 11:30 م

كشف مصدر بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن أن ما يتم تداوله حول تقدم نادى الزمالك للحصول على لقب القرن، هو طلب إيداع تسجيل فقط، ويحق لأي جهة الطعن أو الاعتراض عليه خلال فترة 60 يوما من التقدم، مؤكدًا أن أي طلب يخضع للفحص والدراسة، ولا يعني موافقة نهائية، فالتقدم بطلب لا يعنى الحصول على الموافقة، حيث تستقبل إدارة العلامات التجارية بالمكاتب المختلفة، العديد من الطلبات بشكل يومى، ويتم فحصها وفق الضوابط، ومنها ألا يكون هناك علامة مسجلة، كما أنه من حق أي جهة أخرى الاعتراض على ذلك، خلال فترة 60 يومًا.



وأكد المصدر أن من حق أي جهة التقدم لتسجيل العلامات التجارية الخاصة بها في وزارة التموين، وتقوم إدارة العلامات التجارية بفحصها لمعرفة ما إذا كانت متعارضة مع علامة أخرى أم لا، وأن التقدم بطلب ليس معناه قى البداية الموافقة عليه حيث تم فحصه، كما أن من حق أي جهة أو نادي أن يقوم بتسجيل العلامة ويتم فحصها وفقا للإجراءات المتبعة لذلك وفيما يتعلق بإعلان نادى الزمالك بتسجيل العلامة التجارية فسيتم فحص ذلك حيث ان من حق أي جهه التقدم لتسجيل العلامة التجارية ويتم فحصها والتأكد من انها لا تتعارض مع أي علامة أخرى، بحسب "المصري اليوم".

