  • الجمعة 10 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:44 م
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

تسجيل 981 إصابة جديدة بكورونا و85 وفاة

غرق

نزلوا فجرًا.. مفاجأة في غرق 11 شابًا بشاطئ النخيل

السعودية

إعفاء الوافدين من مبالغ مالية ضخمة بالسعودية

الدكتورة لي مينج يان

عالمة صينية تختبئ بعد اتهام بكين بالتستر على فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن القضاء على "كورونا"

دار الإفتاء المصرية

"الإفتاء": لا جهاد في الإسلام إلا بإذن الحاكم

الحوثي

سيارات المنظمات الدولية تخدم الحوثي.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

صادم.. مقتل والدة العريس في زفاف ابنها

كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية

شائعات جديدة حول وفاة زعيم كوريا الشمالية

آبي أحمد

هدم سد النهضة.. آبي أحمد يثير ضجة

ارتفاع قياسي في إصابات كورونا حول العالم

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

قطر تسجل ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا لليوم الثاني

#

إصابات كورونا في قطر تقفز لرقم قياسي

#

ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا بالسعودية

#

إصابات كورونا بالإمارات ترتفع لهذا الرقم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي في العالم، حيث تم رصد 228102 حالة.

وأفادت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم ويجمع معلوماتها حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش من الجمعة، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع 228102 حالتين، مقابل 204967 في إحصائية أمس الخميس، ليصل العدد العام إلى مستوى 12102328 حالة.

ويمثل هذا المؤشر ارتفاعا قياسيا ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، وتم تسجيل الزيادة الأعلى السابقة يوم 4 يوليو وبلغت 212626 حالة.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

كما أعلنت المنظمة عن وفاة 5565 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 5575 في إحصائية أمس الخميس، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 551046.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع قياسي في إصابات كورونا حول العالم
» فيديو.. عامل السوبر ماركت ينهار أمام الأمير تشارلز
» «ريميسيفير» يقلل خطر الوفاة بين مرضى كورونا بـ 62 في المائة
» جنرال أمريكي يعترف بالاعتداء الجنسي على ابنته (القصة الكاملة)
» محمد رمضان يعلن عن موعد أغنيته الجديدة
» تسجيل 71 إصابة بفيروس كورونا في لبنان
» صادم.. مقتل والدة العريس في زفاف ابنها
» أسطورة ليفربول يكشف تفاصيل إصابته في مكان حساس
» عمرو دياب ينعى وفاة محمود رضا بكلمات مؤثرة
» بعد الحمض النوي.. "تايسون" غاضب عقب معرفة أصوله
» كورونا.. تسجيل 48 وفاة جديدة في بريطانيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية