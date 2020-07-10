» القبض علي مسربي امتحانات الثانوية العامة علي مواقع التواصل

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الفيسبوك

الثانوية العامة

تسريب الامتحانات

الواتسآب

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالترويج لنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة علي مواقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك و الواتساب ".

وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قد رصدت المسئول عن إدارة الصفحة المسماة " تسريب امتحانات الثانوية العامة 2020 " ،  بمواقع التواصل الاجتماعي بنشر مشاركات زعم بأنها أسئلة و إجابة امتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادي وبالفحص تبين أن المسئول عن الواقعة طالب مقيم بمركز شرطة أجا بالدقهلية ، حسبما نشرت " الوفد " .

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته وعثر بحوزته علي الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها وكذلك محادثات بينه وآخرين تتضمن الإعلان عن نشر الأسئلة والأجوبة أثناء الامتحانات وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقيامه بإيهام الطلاب بقدرته علي توفير الأسئلة والأجوبة .


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