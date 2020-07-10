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بـ 23 مليار دولار.. صفقة مقاتلات شبح أمريكية لليابان

عرب وعالم

مقاتلة شبح "أف 35 "
مقاتلة شبح "أف 35 "

متابعات- أمينة عبد العال

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واشنطن

اليابان

إف - 35

اف - 35 بي

 أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت علي بيع 105 مقاتلة شبح من طراز " أف – 35 " في صفقة تقدر بمبلغ 23.11 مليار دولار إلي اليابان .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اليابان طلبت شراء 63 طائرة " أف – 35 " و 42 طائرة " أف – 35 بي " ، لافتة إلي أنها وافقت علي هذه الصفقة التي ستعزز من حليف كبير لها في منطقة آسيا – المحيط الهادي، ومؤكدة أنه من مصلحة الولايات المتحدة مساعدة اليابان علي أن تطور وتحافظ علي قدرة دفاعها الذاتي ،وذلك في بيان نشرته علي صفحتها الرسمية .

جدير بالذكر أن طائرة " أف – 35 " هي النسخة التقليدية من هذه المقاتلة المتعددة المهام والمزودة بالقدرة علي التخفي في حين أن " أف – 35 بي" هي نسخة مخصصة لحاملات الطائرات كونها مزودة بالقدرة علي الإقلاع من علي مدرج قصير والهبوط عموديا .

 


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