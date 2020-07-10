تدوينة مثيرة للمغامسي: هذا الأمر ستجده في القبر قبل دخول الجنة

10 يوليه 2020 - 09:38 ص

قال الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة إن " الرَوْح المذكور في القرآن سيكون للعبد الصالح في القبر قبل دخوله الجنة.

وأضاف المغامسي على حسابه في تويتر : "فرَوْحٌ ورَيْحَانٌ وجنَّةُ نَعيم".. الرَّوحُ في القبر ، والرّيحَانُ في الجنّة"

كا غرد المغامسي في تدوينة سابقة : " ويُنجي اللهُ الذينَ اتقوا بِمَفَازتهم لا يَمسُّهُم السوءُ ولا هُمْ يَحزنون ".. الفوز : الظفر بالخير مع حصول السلامة .." لا يمسهم السوء" : نَفْيٌ للآلام الجسدية .. " ولاهُم يحزنون " : نَفْيٌ للآلام والأكدار القلبية والروحية .

وعلق أحد متابعي المغامسي قائلا :" الشقاء في الدنيا والراحة في الجنة والروح في السماء والجسد في القبر".

وعلق آخر : " كيف يكون الروح في القبر .. والريحان في الجنة".