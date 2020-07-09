» دوزير السياحة: هذا هو مصير كل فندق يتقاعس في تطبيق الإجراءات

قال د.خالد العناني وزير السياحة والآثار إنه حتى هذه اللحظة لم نسجل حالة إصابة واحدة بين السائحين الذين جاءوا إلى مصر، ولا حتى حالة اشتباه، وهذا يدل على أن الضوابط التي قمنا بوضعها كلها سليمة وجادة، موجهًا الشكر للعاملين بالقطاع السياحي لالتزامهم بالضوابط.



وأضاف "العناني" ، خلال إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، أن أول دفعة من السياح غادرت مصر بعد قضائهم إجازاتهم دون إصابة واحدة. وأوضح وزير السياحة والآثار أن أصحاب الفنادق يعلمون جيدًا أن السياحة في خطر، وأن الموظف الذي تساهل سوف يكون ذلك سبب في إغلاق الفندق الذي يعمل به، ولن يجد مكانًا للعمل فيه مرة أخرى، ولذلك الجميع حريصون على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجدّ.

