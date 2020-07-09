طبيب صيني بارز: كورونا انتهى ولم يعد له وجود

09 يوليه 2020 - 09:30 م

أعلن الدكتور زانج وينهونج، الذي قاد المعركة ضد (كوفيد – 19)، أن اللقاحات التي طورها باحثون صينيون ضد فيروس كورونا المستجد "سيتم استخدامها في المستقبل"، بعد أن انتهى الوباء في البلاد.







جاء ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه الصين عن سبع إصابات جديدة اليوم، ليصل إلى 83 ألفًا و581 إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

ومنذ منتصف يونيو، تعرضت بكين أيضًا لموجة جديدة من عدوى (كوفيد – 19) المرتبطة بسوق المأكولات البحرية المترامي الأطراف في العاصمة الصينية.





لكن الطبيب الصيني البارز وقال في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي الخميس، إن تفشي الفيروس في البلاد قد انتهى بالفعل.





وأضاف الدكتور تشانج: "لقد مرت ستة أشهر. في الواقع، انتهى تفشي الفيروس في الصين بالفعل"، موضحًا أن "جميع الأدوية واللقاحات التي نقوم بتطويرها الآن مصممة للاستخدام في المستقبل".





ويأتي ذلك بعد أن حذر خبير طبي صيني آخر في مايو من أن فيروس كورونا سيبقى مع البشر لفترة طويلة.





وقال البروفيسور فنج لوشاو، الباحث من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لوسائل الإعلام الحكومية إن (كوفيد – 19) "سوف يتعايش معنا لفترة طويلة نسبيًا في المستقبل".



