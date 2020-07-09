قرقاش: بدون استغلال.. اخترنا في الإمارات هذا الأمر

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أنور قرقاش

القضية الفلسطينية

الاستغلال السياسي

قال أنور قرقاش وزير الإمارات للشئون الخارجية إن الكثيرين يتاجرون بالقضية الفلسطينية دون أن يقدموا أي دعم لها.

وكتب قرقاش على حسابه في تويتر :" الاستغلال السياسي للقضايا الكبرى عنوان السياسة الإقليمية بكل أسف، فالقضية الفلسطينية يتاجر بها من لم يُعرف بمساعدة الفلسطينيين".

وأضاف قرقاش أيضا أن الديموقراطية يدعو لها من لم يعرف الانتخابات، والحمدلله اخترنا في الإمارات التدرج والشفافية والوضوح" .

وعلق آخر :" اختلاف مستوى الفهم والادراك . دولة الإمارات الشقيقة.... مفخرة لكل العرب والمسلمين . والواقع يتحدث" .

وتساءل قرقاش :" أستغرب ممن يجاور العالم العربي تاريخياً وحضاريا وجغرافياً ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات، فكيف تستوي سياسة جيرة مع العرب وفي ثناياها الترصد لهذه الدول الأساسية وهدفها التوسع وفرض الوصاية بعيداً عن أعراف احترام الجار وعدم التدخل في شؤونه؟".


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