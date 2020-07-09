» رسميا.. الاتحاد الآسيوى يحدد مواعيد مبارياته

09 يوليه 2020 - 10:40 ص

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وذكر الاتحاد عبر "تويتر"، أنه سيتم استئناف منافسات دوري أبطال آسيا "منطقة الغرب" حتى نهاية الدور نصف النهائي في دولة واحدة خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.

وجاءت المواعيد كالتالي:

دور المجموعات: 14 - 24 سبتمبر.

ثمن النهائي 26 -27 سبتمبر.

ربع النهائي: 30 سبتمبر.

نصف النهائي 30 سبتمبر.

كما أكد الاتحاد الآسيوي أن نهائي دوري أبطال آسيا سيقام يوم 5 ديسمبر المقبل على أرض المتأهل من غرب آسيا.