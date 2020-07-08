» "الديهي" يناشد بملاحقة مهاجمي النيابة العامة قانونيًا

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بيان "دكاكين" حقوق الإنسان ضد النيابة العامة المصرية الأحقر والأخطر في مجال حقوق الإنسان ضد المؤسسات المصرية، وهو والعدم سواء ولا يستحق الانتباه إليه.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن البيان يقول: "على النيابة العامة في مصر التوقف عن فرض تصوراتها غير القانونية عن القيم الأسرية والاضطلاع بمسئولياتها في حماية المجتمع من التعذيب والاختفاء والقتل"، متسائلًا هل وصلت الوقاحة والبجاحة للتهجم على النيابة العامة المصرية.

وأوضح، أن البيان وقع عليه 7 منظمات حقوقية عما مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، مركز النديم عايدة سيف الدولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الأنسان، وبلادي للحقوق والحريات ومبادرة الحرية لمحمد سلطان، و كوميتي فور جستس.

وناشد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بإصدار بيان لرفض ذلك، وملاحقة هؤلاء قانونيًا، فهؤلاء يهاجموا النيابة العامة ويتهموها بالتعامل بقانون وصفوه بالمعيب، ويتهم البرلمان بإصدار قوانين معيبة في إشارة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشددًا على ضرورة التصدي للتدخل السافر في عمل النيابة العامة، وفي التشريع في مصر.

واتهم موقعي البيان، بالتغول على مؤسسات الدولة وإهانتها وتخطي المسموح به قانونًا وفقًا للقوانين الدولية.

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