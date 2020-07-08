"أمن قومي".. سبب اجتماع الرئيس بإدارة المخابرات الحربية

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أركان حرب خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء سامح العكاري مساعد رئيس جهاز الأمن للبحوث والتطوير بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن حضور وزير الدفاع، ورئيس المخابرات ورئيس الرقابة الإدارية ووزير الداخلية، يؤكد أهمية الموضوع وأنه مسألة أمن قومي، ويؤكد أن مشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة أمن قومي بامتياز.
وتابع، أن المشروع جاري تنفيذه، والرئيس يتابع نسبة الانجاز فيه، مشيرًا إلى أن هذا المجمع يقوم بإصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة موحدة، كالشهادات المؤمنة للمراحل التعليمية، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، ووثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، وغيرها، معقبًا: "وداع لتزوير الشهادات الجامعية والوثائق الرسمية".

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