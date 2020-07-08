روحاني: إيران تواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا

08 يوليه 2020 - 11:19 ص

أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن بلاده تواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لنبأٍ عاجل أفادت به قناة العربية.









وقال روحاني خلال اجتماع مع الحكومة، إن الظروف التي تعيشها البلاد في ظل ضغوط الحظر وانتشار فيروس كورونا تحتاج إلى مزيد من التلاحم الداخلي.









وبخصوص وباء كورونا، أكد روحاني أن إيران اجتازت الموجة الأولى للوباء قبل شهرين وبعد فترة انحسار المرض تواجه البلاد الآن الموجة الثانية وستعبر منها.









وكانت إيران سجلت أمس الثلاثاء، ارتفاعا غير مسبوق في أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.









ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 200 حالة وفاة جديدة في أعلى ارتفاع يومي منذ تفشي جائحة كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 11 ألفا و931 شخصا.







