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ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف في إثيوبيا إلى 239 قتيلا

عرب وعالم

تظاهرات إثيوبيا
تظاهرات إثيوبيا

متابعات- الدويني فولي

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قتلى

أعمال عنف

إثيوبيا

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي إلى 239 قتيلا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مفوض الشرطة في أوروميا قوله "بسبب الاضطرابات التي وقعت في المنطقة، فقد تسعة من ضباط الشرطة وخمسة من أفراد الميليشيات و215 مدنيا أرواحهم".

وفي وقت سابق، كانت الشرطة قد أعلنت مقتل 10 آخرين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واندلعت أعمال عنف في إثيوبيا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد وفاة الناشط والفنان الإثيوبي هاشالو هونديسا، الذي قتل برصاص مسلحين مجهولين في أديس أبابا. 

وأدان رئيس الوزراء الأثوبي آبي أحمد عملية القتل التي وصفها بالمأساة، كما تعهد بتقديم الجناة إلى العدالة، كما اتهم آبي أحمد جهات أجنبية ومحلية بالسعي لزعزعة استقرار بلاده وبث الفرقة بين أطياف الشعب، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

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