ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف في إثيوبيا إلى 239 قتيلا

08 يوليه 2020 - 10:09 ص

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي إلى 239 قتيلا.







ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مفوض الشرطة في أوروميا قوله "بسبب الاضطرابات التي وقعت في المنطقة، فقد تسعة من ضباط الشرطة وخمسة من أفراد الميليشيات و215 مدنيا أرواحهم".





وفي وقت سابق، كانت الشرطة قد أعلنت مقتل 10 آخرين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.





واندلعت أعمال عنف في إثيوبيا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد وفاة الناشط والفنان الإثيوبي هاشالو هونديسا، الذي قتل برصاص مسلحين مجهولين في أديس أبابا.



