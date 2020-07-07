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«كورونا» أظهر حاجة الإنسانية للعمل المشترك

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شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كنيسة كانتربري
شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كنيسة كانتربري

فتحي مجدي

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قال  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كنيسة كانتربري، إن وباء كورونا أظهر حاجة الإنسانية للعمل المشترك أكثر من أي وقت مضى، وأبرز أهمية دور القيادات الدينية، وأهمية التعاون بينهم في مثل هذه الأزمات.
ورحب شيخ الأزهر خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بموقف رئيس الأساقفة لدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في مناطق الصراعات ودعم اللاجئين والفئات الأكثر احتياجًا.

وأعرب عن ترحيب ودعم الأزهر لهذه المبادرة ولقرار مجلس الأمن الأخير في هذا الصدد ، وهذه خطوة تدعو للأمل، وتؤكد أن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بدور حقيقي في حل النزاعات.

من جانبه، أشاد رئيس أساقفة كانتربيري بالعلاقات الاستراتيجية بين الأزهر وكنيسة كانتربيري وأنه يجب البناء عليها والاستفادة منها، مشيرًا إلى تجربة شباب "صُناع السلام" بين المؤسستين، وأنها كانت تجربة مثمرة أظهرت مدى التقارب والتأثير الذي يُمكن أن تحدثه المؤسستين، وخاصة بين فئة الشباب.

وقال إن خريجي برنامج صناع السلام لا زالوا على تواصل مع بعضهم حتى اليوم على الرغم من انتهاء البرنامج منذ سنتين، وهناك الكثير من الفعاليات المشتركة التي حققت نجاحات في طريق الحوار بين الشرق والغرب، وحرص الكنيسة الإنجليكانية علي التعاون والحوار مع الأزهر ومجلس حكماء المسلمين.

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