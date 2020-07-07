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أب ينتحر حرقا مع نجله.. بعد وفاة زوجته بكورونا
أب ينتحر حرقا مع نجله.. بعد وفاة زوجته بكورونا

عبد القادر وحيد- متابعات

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إيران

انتحار

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وفاة زوجته

أقدم أب إيراني يبلغ من العمر 35 عاما على الانتحار مع نجله، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، بإضرام النيران في سيارته.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية فقد قام الأب بالانتحار أمس الإثنين، عقب وفاة زوجته بفيروس كورونا المستجد أمس أول الأحد.

وأفاد قائد شرطة منطقة رودبار التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران، أنه تم إبلاغ قوات الشرطة صباح أمس الإثنين بأن سيارة من طراز برايد اشتعلت فيها النيران تحت الجسر الرابط بين منطقتي رستم أباد ـ ورودبار بمحافظة جيلان شمال البلاد.

وأضاف أن قوات الشرطة توجهت إلى مكان الحادث، وبعد التحقيق تبين أن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما أقدم على الانتحار برفقة ابنه داخل سيارتهما بعد إضرام النار فيها.

وأوضح أنه خلال التحقيقات تبين أن الرجل أقدم على الانتحار بعد وفاة زوجته مساء يوم الأحد الماضي في أحد مستشفيات العاصمة طهران نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


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